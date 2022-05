Professionnelle bilingue (français-anglais) avec un parcours international, je suis particulièrement intéressée par le domaine du conseil en stratégie et organisation. Ouverte d'esprit, engagée et adaptable, je souhaite dès à présent oeuvrer à la transformation digitale des plus grandes entreprises et administrations.



Si vous voyez en ce profil un talent, n'hésitez pas à me contacter.

Je suis joignable par mail à l'adresse linley.kouo@yahoo.fr



Bien cordialement,

Linley Kouo



Mes compétences :

community management

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merchandising

Customer Relationship Management

Business Development

Adobe