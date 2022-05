Linnéa JOHANSSON

Bonjour !



Je suis une étudiante suédoise à la recherche d'une stage en France ou en Belgique. Je suis actuellement étudiante en 2ème année à Linnaeus University à Växjö, Suède. Plus précisément, j’y étudie le programme « International Administration with Language » qui comprend des études de français et des sciences politiques. Pour cette raison, je suis à la recherche d’un stage pour le dernier semestre de ma formation. Ce stage devrait être d’une durée de 15 à 20 semaines et pouvoir débuter en janvier/février 2020.



Mes compétences :

SPSS Statistics

Oracle Hospitality Suite 8