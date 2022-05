Technicien Supérieur en Informatiques, Réseaux et Télécommunications, je suis à la recherche d'un poste qui me permettrait de m’épanouir, de mettre en pratique mes compétences et de m’investir pleinement dans les différentes missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Administration système

Microsoft Office/Open Office

Active Directory

Téléphonie/VoIP

Nouvelles technologies

VMware ESXi

Hyper-V

Support informatique

Maintenance informatique