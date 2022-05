Lino MAKAIA

Après ma Licence en Droit à Paris II-ASSAS, j'ai souhaité enrichir mon cursus en intégrant Télécom Ecole de Management pour obtenir une vision plus concrète de l'industrie.



Grandement intéressé par la prise de parole en public et la communication interpersonnelle, j'ai développé mes connaissances (langage corporel, analyse transactionnelle, leadership, etc.) afin d'acquérir une maîtrise plus complète de ces sujets.



Ayant grandi dans le monde de la musique, j'ai créé en 2011 une start-up afin de mettre à profit mon expérience et ma vision dans ce domaine : LIN(K)S, un outil de promotion musicale via les jeux vidéo, l'une de mes passions.



Dynamique, passionné et doté d'un excellent relationnel, je sais m'adapter aux équipes que j'intègre. Je suis ainsi capable de travailler aussi efficacement seul qu'en groupe.



Mes compétences :

Jeux vidéo

Booking

Marketing

Musique

Informatique

Gestion de projet

Management

Droit

Innovation

Management de l'innovation