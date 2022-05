Lino PERFETTO

Adepte des mouillages forains ,j'ai créé une association dans les Alpes Maritimes pour préserver la liberté du mouillage et lutter contre les injustices .

Je ne suis pas contre les mouillages organisés mais à condition que le but soit vraiment de préserver les fonds marins et non un prétexte pour faire .de l'argent

Notre site web:



http://www.radevillefrannche.org







Mes compétences :

Scaphandrier cl 2A