Linsey NATIVEL

Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante comptable dans quelque ce soit le secteur d'activité. J'ai un niveau BTS CGO et avait envisagé de passer le DCG. Je souhaiterai donc approfondir mes connaissances tant bien théorique que pratique. J'ai tiré de mes expériences en commerce et comptabilité, rigueur, discrétion et autonomie. De nature organisée je sais faire preuve de sérieux et de responsabilité dans les missions qui me sont confiées.