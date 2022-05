LinSoft Morocco est une SSLL Marocaine , spécialisée dans les prestations d'ingénierie d'intégration des logiciels libres dans des environnements techniques complexes et hétérogènes. partenaire officiel de Training & certification & Business avec les grand éditeurs de logiciels au monde :

- > Red Hat

- > Zimbra

- > Bacula-Systems

- > RSA



Linsoft Maroc peut conseiller et commercialiser l'ensemble de l'offre de ces sociétés, qui sont des acteurs majeurs de l'opensource.

Avec le statut de RedHat Business Partner, de Red Hat Certified Training Center , Linsoft Morocco dispose des compétences certifiées pour la fourniture et l'intégration des solutions techniques très sophistiquées et adaptées aux besoins de chaque client que ce soit en matière de développement, de migration, de messagerie et collaboration, de sauvegarde et restauration des données, de formation et transfert des compétences en Linux/Unix et tous les logiciels libres,



Nos consultants possèdent les certifications techniques les plus connues du marché, notamment :



- > Red Hat Certified Engineer

- > Red Hat Certified System Administrator

- > Red Hat Certified Virtualization Administrator

- > Red Hat Certified Instructor RHCI

- > Red Hat Certified Examiner RHCX



