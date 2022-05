Linus-Landry BETSOGO

Organisé et rigoureux, avec un gout prononcé pour les challenges et les projets, je suis en capacité de travailler en autonomie et à prendre des responsabilités tout en collaborant efficacement et en ayant une force de proposition.



J'ai travaillé aux cotés des grands experts français notamment Bruno TRUYEN et Frédéric FENNI chacun respectivement DAF et DG chez CAMPOST. Lesquels ont salués mes grandes qualités professionnelles et sont mes personnes de références pour toute entreprise qui voudra me responsabiliser et me challenger



Avec moins de 2 ans d'expériences chez CAMPOST, j'ai réalisé les travaux suivants :

 Mise en place chez CAMPOST d’un nouveau mode de gestion du carburant apportant un renforcement du contrôle interne, une gestion en temps réel, des économies importantes sur le carburant de l’ordre de plusieurs millions par mois. Œuvres qui m’ont value des appréciations hautement remarquables conduites par une prime exceptionnelle attribuée par le Directeur Général ;

 Rédaction des procédures et modes opératoires sur l’utilisation des Tomcards (carburant) chez CAMPOST ;

 Réorganisation du processus et rédaction de la procédure achat chez CAMPOST ;

 participation sur tout le processus budgétaire 2016 (250 budgets consolidés) chez CAMPOST.



Je possède toutes les qualités pour prendre des responsabilités, manager, conduire des projets ou des missions, animer des formations.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sage Accounting Software/Développement des outils

Finances et Comptabilité

Fiscalité

Comptabilité analytique

Droit des affaires

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Gestion

Administration Générale

Droit privé

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word, Excel, Acess

Microsoft PowerPoint