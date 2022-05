L’association Linux Ventoux apporte un nouveau support associatif dans le cadre de la diffusion des connaissances informatiques libres. Notre objectif est d’apporter une aide, ainsi que des réponses aux nombreuses questions que se posent les utilisateurs de matériel informatique.



Nos actions se portent principalement sur la présentation et l'installation de GNU/Linux (système d'exploitation libre et représentant une alternative à des systèmes tels que Microsoft Windows ou Mac OS d'Apple) et au monde informatique basé sur le libre dont les logiciels sont, pour la plupart, gratuits et à l'équivalence des logiciels payants. De plus, ces systèmes assurent une grande sécurité contre les virus et autres attaques sur les machines.



Dans le cadre de son action sur Villes sur Auzon, Linux Ventoux est heureuse d’apporter une présence régulière.



Parallèlement à ces activités, Linux Ventoux organise et participe à des actions de découverte et quelques événements en relations avec notre activité associative régionale et nationale (Fête du Libre, Fête de l'Internet... )

Permanences et contact



Linux Ventoux assure une présence informatique et des ateliers les 2ème et 4ème samedi du mois au foyer rural de Villes sur Auzon :



Foyer rural de Villes sur Auzon

Place de la Mairie

84570 Villes sur Auzon



Vous pouvez aussi nous contacter directement par email en cliquant sur le lien "Contact" du menu de gauche, ou en cliquant ici.



L'équipe de Linux Ventoux est en relation avec d’autres associations liées au monde de l’informatique, de la jeunesse et nous espérons pouvoir apporter une dynamique associative complémentaire pouvant aider à réaliser des événements dans le Vaucluse.



Mes compétences :

Écologie

Entraide

GNU

Informatique

Linux

Logiciels libres

Promotion