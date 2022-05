Lionel AGAPE

Issu du secteur automobile ciblant la technique pure, comptabilisant cinq années d'apprentissage (Automobile), en tant que concepteur, leader engineering et a présent Pilote masses, je souhaite aujourd'hui développer mes compétences managériales ainsi qu'un aspect commercial qui me semble être en accord avec mes traits de caractère.

La négociation est un atout que je met tous les jours en application sur mes projets ceci impliquant un sens du relationnel développé que je souhaiterai mettre davantage en valeur.



Après avoir acquis un bon bagage technique, il me semble être l'heure d'associer toutes ces compétences sur des postes types combinant la technique et le commerce, tel que :



-Ingénieur d'affaires

-technico-commercial





Mes compétences :

Management

Visual Basic for Applications

Solidworks

Simulink

HTML

CATIA

C++

Ingénierie