Lionel agbo technicien Supérieur en Maintenance Industielle ayant le savoir vivre le travail d'équipe aimant le partage comme centre d'interet, sortie, sportet lecture.Jje suis originaire de ouidah j'ai fais mon le CAP electricite au college denseignement technique de natitingou le CAP froid et climatisation au lycee technique coulibaly le dti froid et climatisation au lycee technique coulibaly et la Licence Professionnelle en Maintenance Industrielle à l'Institut Universitaire de Technologie de lokossa