Lionel AMAT LAMENDOUR

Menuisier ébéniste depuis 9 ans , jai acquis diverses compétences



grâce aux missions variées qui mont été confié. Les différents chantiers notamment



les aménagements de luxe que jai eu la chance deffectués ont renforcé ma rigueur et mes exigences sur la qualité du rendu.



Aussi, mon parcours parallèle en indépendant (menuisier auto-entrepreneur et professeur remplacement en lycée professionnel DMA Habitat), témoigne de mes capacités à gérer un chantier et un groupe.



Mes objectifs dans ce métier concernent avant tout la sécurité des hommes et la

qualité du travail qui sera livré au client.



Mes compétences :

Agencement de luxe

Agencement de cuisine

Agencement magasin

Fabrication de mobilier

Retouches et finitions

Bois

Prise de mesure

Dessinateur de projet