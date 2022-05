Enseignant chercheur en optimisation de la production, de la logistique et du transport.

Responsable de la formation Ingénieurs en Systèmes Industriels

Optimization of Logistics, WILEY, ISBN: 9781848214248, 2012. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848214243.html



Optimisation en Logistique, Méthodes et techniques, Hermès Science Publishing, ISBN 978-2-7462-3896-1, 2012. http://editions.lavoisier.fr/notice.asp?ouvrage=2649730



Logistique interne : entreposage et manutention, Collections Technosup, Editions Ellipses, ISBN 2-7298-2489-8, 2005. http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/lionel-amodeo-59035





Mes compétences :

Optimisation

Ordonnancement

Recherche opérationnelle

Chaine logistique

Planification

Transport

Production