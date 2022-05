Lionel ANCIAUX

Entrepreneur avec de fortes compétences en Business Development, principalement dans le domaine high tech (mobilité, web, telecom), et dans la distribution de produits (produits de bien-être, cosmétiques naturels et bio).

Toujours à la recherche de nouvelles idées, et prêt à collaborer avec d'autres entrepreneurs ou entreprises pour développer des activités commerciales, tant en Europe qu'au Moyen-Orient.



Mes compétences :

Direction commerciale

Business development

Nouvelles technologies

Finance d'entreprise