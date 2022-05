Lionel ANQUETIL

Contribue à l’expression du style, à la valorisation de l’offre et à l’attractivité des magasins

Réalise les prototypes Vitrines et Merchandising Magasin en Show-room

Valorise la Communication des Opérations Commerciales

Accompagne et Forme les Directeurs Régionaux, les Coordinateurs Pays et les Equipes du Réseau

Valide la Pertinence des Choix d’Implantation et d’Adaptation des Magasins pour Optimiser leur Performance Economique

Contribue à Améliorer les Echanges Réseau/Siège et les Outils Existants

Réalise et Anime les Outils de Formation

Participe à la Stratégie Entreprise (Concept, développement international)

Veille de la concurrence