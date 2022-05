Je m’appelle Lionel Arranger, j’ai 18 ans et je suis actuellement en formation de Médiamaticien CFC.



Mon intérêt pour cette formation se porte essentiellement sur l’apprentissage des tendances en design et leur application sur les plateformes digitales.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Prezi

Audiovisuel

After Effects CS6

Adobe Premiere Pro

Photographie

PHP

Wordpress

JavaScript

CSS 3

JQuery

CSS

HTML

Brackets

HTML 5

Content Management System

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Photoshop CS6