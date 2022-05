Lionel AZON

Aujourd'hui je recherche dans la mesure où mes différentes expériences professionnelles m’ont permis à différents niveaux de responsabilité de participer à la mutation de systèmes d’information pour répondre aux besoins des clients, de mettre en place et d’être responsable de la « Gestion de la relation clients », de gérer des projets stratégique sur un marché qui a toujours évolué, et ce à des fins de satisfaire des clients extrêmement exigeants,

un poste de



• Responsable de la relation clients

• Responsable support clients

• Coordination et management de la relation clients



Les caractéristiques autour de la fonction de responsable relation clients ...

Supervise la gestion des dossiers clients / de réaliser des projets à des fins de répondre et de satisfaire les clients et le contrôle qualité (enquêtes de satisfaction, réclamations, litiges clients, etc.).



Dans certains cas, le responsable des relations clients peut être amené à suivre des clients importants et parfois à participer à des opérations commerciales.



Les compétences requises pour la fonction de responsable relation clients sont :



Etre à l’écoute des besoins des clients, savoir réagir rapidement aux problèmes des clients, leur proposer des solutions adaptées, savoir organiser une équipe et réguler le travail entre les différents collaborateurs.