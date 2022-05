Lionel BARTAN

Titulaire de la Licence professionnelle en gestion de production et métrologie, j'ai effectué mon alternance au sein de la société Snecma, maître d’œuvre de la propulsion spatiale, située à Vernon (27).

J'ai eu par la suite une expérience de plus de 5 ans dans l'aéronautique notamment dans les Méthodes et la Qualité.

Appliqué, dynamique et avec une réelle volonté d'intégration, le poste de technico-commercial, notamment dans l'instrumentation et la régulation serait mon idéal, avec en plus une capacité en anglais. Je recherche également des postes de technicien Qualité, de consultant ou de métrologue.

A très bientôt !



Mes compétences :

Instrumentation

Métrologie

Contrôle qualité

Traduction anglais français

Contrôle-commande

Régulation - Automatismes Industriels

Lecture de plans 2D

SAP PEA, PGI, PAC

CATIA

LabView

5S, 8D