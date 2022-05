Lionel BAUTZMANN

BTNettoyage est une entreprise de nettoyage spécialisée dans le lavage de vitre ainsi que le lavage Haute-Pression.

Lors de ma formation par un champion de France de lavage de vitre, et au cours des divers expériences que j’ai accumulé dans le secteur du nettoyage industriel, je me suis rendu compte de la problématique de la dégradation des nappes phréatiques par les produits d’entretien employés ainsi que l’impact sur la santé qu’avaient ces derniers. J’ai donc pris l’initiative de créer BTNettoyage, spécialisé dans le nettoyage écologique.

En effet, peut-on raisonnablement penser que des produits chimiques dont l’utilisation nécessite le port de masque, lunettes et blouse de protection soient compatibles avec une démarche responsable, vous garantissant une occupation de vos espaces dans un cadre de vie sain.

Par ce que je crois que le nettoyage de vos locaux ne doit pas se faire au détriment de la planète et de ses habitants, j’utilise des produits écologiques vous assurant une propreté sans égale avec un impact le plus faible possible sur votre santé, celle de votre entourage ainsi que sur l’environnement.

La société se situe à Aubagne, et intervient dans le département des Bouches-du-Rhône.

BTNettoyage garantie un travail rigoureux, de qualité, avec une ponctualité et disponibilité correpondant à vos demandes .





Mes compétences :

nettoyage HP

Laveur de vitres

Nettoyage industriel