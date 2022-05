Lionel BELLER

Anciennement ingénieur recherche en chimie organique, je me suis reconverti dans le génie logiciel via une formation à l'AFTI en partenariat avec Thales Avionics Toulouse.

Cela m'a permis de décrocher un travail chez Sogeti High Tech pour qui je travaille depuis 2011.

Après avoir découvert différents domaines du génie logiciel, je me suis spécialisé dans le test.

Je suis actuellement responsable de l'automatisation des tests effectués pour mon projet chez Schneider-Electric.



Mes compétences :

Génie logiciel

Chimie organique

Aéronautique

Test

Test automatique

Robot framework