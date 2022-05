Lionel BENINGA

Cadre supérieur à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale depuis janvier 2007, actuellement je suis Directeur de la Réglementation, des Etudes Générales et des Relations Internationales au Secrétariat Général de la COBAC après avoir été Chef de département de la réglementation et des études et cadre supérieur au Département du Contrôle Permanent puis au Département de Microfinance, chef de service des Relations Internationales et des Etudes et Statistiques Bancaires.



Depuis Janvier 2012, j'ai été nommé Secrétaire Permanent Délégué du Comité de Superviseurs de Banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CSBAOC) cumulativement à mes fonctions de Chef de Département.



Formation initiale, aussi diverse que variée. Maîtrise en économie rurale, maîtrise en économie et gestion des entreprises, titulaire d'un DEA en économie publique à Paris I Panthéon Sorbonne et d'un Master en Finance à Kedge Business School (Euromed Management).



Centres d'intérêt: recherches en économie bancaire, nouvelles normes comptables, économie publique bancaire, analyse et stratégie de supervision des établissements de microfinance, Comité de Bâle, FSI, etc.



Ouvert à toute proposition de partenariat ou de demande de collaboration.

Articles: http://www.ideesplus.com/spip.php?article137

Articles: http://www.ideesplus.com/spip.php?article73



Mes compétences :

Banque

Banque et Finance

Finance

HTTP

International

PHP

SPIP

Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Euromed Management

Buses

Audit