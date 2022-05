Lionel BERNARD

Double compétence en développement commercial et en marketing : 15 ans d’expérience commerciale, de management d’équipes et de projets, complétés par un DESS Marketing et un Master de Management de l’innovation.



J’ai un parcours dans les domaines technologiques de l’électronique, l’informatique et l’automatisme.



Mes coordonnées : +33 6 64 93 69 39



Mes compétences :

Marketing

Business development

Gestion de la relation client

Innovation