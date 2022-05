Lionel BERTHIER

Cadre de santé d'un foyer d'accueil médicalisé accueillant des personnes sourdes avec handicap(s) associé(s) (troubles psychiques essentiellement).

Ergothérapeute de formation initiale, diplômé en management des établissements sanitaires et médico-sociaux (licence) et actuellement en MASTER 1 spécialisé "direction, gestion et stratégie des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (niveau 2 - formation professionnelle continue, IFROSS - faculté Lyon 3).