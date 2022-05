Lionel BÉZANNIER

De formation technique (BTS Mécanique – Automatisme), j’ai accompli la totalité de ma carrière dans l’univers de la machine spéciale. Après 15 ans de technique, j'ai évolué vers une fonction de responsable d’affaire, puis depuis 2002 vers une fonction commerciale.



Dans le cadre de cette fonction, et jusqu'à ma fin de contrat en Avril 2018, j'étais en relation avec une clientèle industrielle implantée en France.

J'ai assuré la commercialisation de lignes, de machines spéciales d'assemblage et de contrôle, d’îlots robotisés.

Les prospects appartiennent aux secteurs : agroalimentaire, aéronautique, automobile, cosmétique, médical, pharmaceutique, pyrotechnique, etc..)



Mes compétences :

Vente

Industrie