Lionel BILLIET

Eclairagiste depuis 14 ans

Ingénieur d'affaires Eclairage Public pendant 12 ans chez Philips Eclairage





Missions:

Proposition et prescription de concepts d’éclairage auprès des acteurs du marché de

l’Eclairage Public : élus, directeurs des services techniques, DDE, maîtres d’ouvrages

privés, architectes, concepteurs lumière, bureaux d’études.

Suivi et négociation des affaires chez les installateurs spécialisés et grands comptes.

Secteur Nord, Pas de Calais.

Coordination avec l’équipe distribution.

Réalisation d’études d’éclairage