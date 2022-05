Lionel BIZOT

Comme nombre de personnes, la première chose que vous avez faite c’est de regarder ma photo.

Pas « conventionnelle »… Mais pour quelqu’un qui travaille dans la communication, ce n’est pas étonnant !

Certes, l’esprit « décalé » est une qualité indispensable dans ce secteur d’activité mais j’attache beaucoup d’importance à l’analyse, à l’anticipation, à l’organisation, au contrôle et au bilan des opérations de communication que je mène.

Cette façon d'appréhender la communication et le marketing est certainement la conséquence d’une formation initiale de gestionnaire des entreprises !... Une formation qui me permet aussi de piloter des missions opérationnelles au plus près des attentes de la force de vente.

Pour résumer mon "profil", pour parler comme les DRH, c’est « de la rigueur pour mieux communiquer et vendre ! »



Mes compétences :

Toulouse

Communication

Organisation

Marketing

Investissement immobilier