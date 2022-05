Lionel BLANCHARD

J’exerce actuellement les fonctions de Chef de Projet et j'ai acquis un savoir-faire en matière de conduite de projet et de gestion d’affaires. Mon sens des responsabilités, mon dynamisme et mon esprit de synthèse sont un avantage important lors de la prise de décisions stratégiques avec mes clients et me permettent également de diriger des projets en totale autonomie. Accueillant, courtois et souriant, je parle également l’anglais que j’entretiens grâce à la lecture de journaux anglophones.



Né le 01/02/1983

Marié 1 enfant

Permis B



Mes compétences :

Logiciels bureautiques usuels

Caneco HT

TR-Ciel

Visual basic

MS Project …

Caneco BT

Optima

Maîtrise technique EIA

Contrôle du budget

Suivi de l’avancement

Management d’équipe

Reporting d’affaires

Estimation des risques

Pilotage de projets

Capacité d'évaluation

Gestion de la qualité