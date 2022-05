Lionel BLAY

Gérant et fondateur de la société XGRAY.



Dans le domaine médical, nous assurons l'externalisation de la PCR de plus de 130 structures dentaires et vétérinaires dans le Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Rhône Alpes et la région parisienne et d'une quarantaine de salles de radiologie.



Dans le domaine industriel, fort d'un partenariat avec des constructeurs d'équipement radiogènes, nous apportons notre expertise au sein d'entreprises ou laboratoires de recherche utilisatrices de rayons ionisants.



Dans le domaine nucléaire nous mettons à disposition des PCR de niveau 3 et des TQRP pour gérer l'externalisation de la PCR



Organisme de formation, la société XGRAY, vous propose toutes les formations liées à la radioprotection dans les 3 domaines.



Depuis janvier 2017, nous proposons des prestations en IRM. En effet, nous avons mis en place une procédure permettant de valider l'efficacité de la cage de Faraday en faisant des mesures d'atténuation. Zonage de la salle d'IRM (ligne des 20 mT, des 0.5 mT) et formation à la sécurité IRM sont également des missions que nous proposons.



