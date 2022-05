Lionel BLETTERY

CONSEILLER à L'EMPLOI et/ou à l'insertion professionnelle.

Pratique de bilans professionnels : 4 ans et 6mois auprès de DE et de DELD .Ages divers. Tous corps de métiers : SPIRALE/ALTERNATIVE .Gennevilliers/Antony .92632/92161.( dispositifs Pôle Emploi)Pratique individuelle et groupale. De l'accueil au Bilan CPP(projet professionnel) plus ateliers Pôle Emploi. STR.

Formation à la méthode ADVP.(M.C. MOUILLET)

FORMATEUR en Marketing et Stratégie commerciale pour DE et DELD en Reconversion.1 an.

Initiation à la redynamisation. Ages divers . ESC. Gennevilliers .92632.(dispositifs Pôle Emploi)Pratique individuelle et groupale. De l'accueil au Bilan CPP( projet professionnel)

FORMATEUR DISPOSITIF JEUNES .Le Blanc Mesnil/Meaux et région parisienne. Nord Ouest. Clichy.

6 mois. Information collective et Initiation à la TRE. et ou à la Formation.

CHARGE DE RECHERCHES ET CONSULTANT.DIXIT PARTNERS(recrutement tous corps de métiers).LOGIBAT(recrutement d'informaticiens)92632 Gennevilliers et PARIS.

Compétences : accueil du public, définition du projet/du profil, conseils à la personne, effectuation du suivi des actions et proposition des axes d'évolution: accès à la formation et à l'entreprise. Passation de tests en vue d'un positionnement recruteur/recruté vers la proposition à l'offre d'emploi. Analyse des retours. apprentissage pour se positionner à nouveau et obtenir un résultat probant après mesure des écarts.

CA rapporté en cabinet de recrutement :

NB de bénéficiaires suivis : plusieurs centaines

Niveau bac3 .Habilitation Pôle Emploi pour les dispositifs Objectif Emploi :CPP/Cap pro/Ateliers toujours en vigueur.

Bureautique opérationnelle. Langues : anglais notions scolaires.







Mes compétences :

Ressources humaines