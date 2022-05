Lionel BOILLOT

Issu d'une formation pratique (école d'ingénieurs SupGalilée) complétée par une formation théorique (université Jussieu Paris 6), je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un master recherche, tous deux en calcul scientifique et HPC.



Afin de développer davantage mes compétences, j'ai poursuivi par une thèse de doctorat en partenariat recherche-industrie (Inria-Total, http://dip.inria.fr ), dans le domaine des mathématiques appliquées et du HPC pour les géosciences.



Je suis actuellement ingénieur chef de projet avec comme mission principale l'optimisation HPC des codes de simulation CSE.



Mes compétences :

OpenCL

Linux

C

OpenMP

CUDA

Fortran

MPI

Python

C++

Calcul scientifique