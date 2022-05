Lionel BOISSIERE

Ayant une grande expérience dans l'impression, la gestion et le management dans l'imprimerie de la Presse Nationale, de la Presse Quotidienne Régionale et la Presse Gratuite.

J'ai mis mes compétences ainsi que mes expériences au service des Sociétés en vain.



C'est pour ça que je me suis dirigé dans la sécurité pour retrouver du travail.

J'ai obtenu mon C.Q.P (Certificat de Qualification Professionnel), mon diplôme S.I.A.P.P (Service Sécurité Incendie et d'Assistance à la Personnes) et l'attestation HO-BO (Habilitation électrique).

Depuis, j'ai trouvé un emploi d'ASVP et ATPM à la mairie de Merville-France-Plage.



Mais, je reste toujours très sensible à toutes propositions dans l'imprimerie.



Bien cordialement



Mes compétences :

Gestion des congés

Gestion des paies

GTA

Messagerie

Microsoft World

Paies

Microsoft Excel

Gestion de la production

Management