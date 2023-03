Lionel BORIE

-Habilité, minutie, patience et

logique.

-Respect des mises en oeuvre des

modes opératoires.

-Lecture de plans.

-Manipulation avec dextérité des

outils et des équipements.

-Réglage.

-Contrôle qualité.



HORLOGER STAGIAIRE

Evolution Or | Besançon | 2022

- Contrôler, entretenir et réparer des montres mécanique et à

quartz



AJUSTEUR / CONTRÔLEUR

Lauak Aéro Engines | St-Germé | 2018-2021

- Ajustage des éléments de turbines (avion/hélicoptère)

- Cosmétique

- Contrôle visuel et dimensionnel



OPÉRATEUR RIVETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE

Potez | Aire sur l'Adour, Séville | 2014-2017

- Collage et rivetage d'éléments de fuselage, structure et

renforts en aluminium



RÉGLEUR MACHINE

Paccor | Mont-de-Marsan | 2010-2013

-Réglage et conduite d'une ligne de thermoformage du

granulé plastique au produit fini emballé