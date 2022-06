Lionel BOULEY

Diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (Paris) , jai plus de 20 ans d'expérience dans le management commercial (GMS, RHD et BtoB).



Mes missions passées et actuelles me mènent à intervenir régulièrement sur les domaines de compétences suivants :

- l'organisation du travail des forces de ventes terrain (optimisation des routages et de la prospection, outils,...)

- le recrutement (commerciaux et encadrement commercial)

- la formation (management et animation d'une équipe, techniques de ventes & de négociations, proposer des formations personnalisées et accompagner sur la monter en compétence...)

- le management d'une force de vente

- la construction de propositions commerciales et conseils