Lionel BOULVA

De formation axée sur l’international, parlant Anglais, Allemand, Italien et Espagnol, j’ai acquis une expérience forte en environnements technico-commerciaux variés, en tant que responsable de zone export, principalement sur l'Europe. Je suis capable de mener à bien des projets de type industriel et commercial, en pilotant les services concernés. Six années de travail à domicile m’ont permis d’être efficace aussi bien en autonomie qu’en pleine collaboration avec les équipes internes. Je suis disponible pour me déplacer et visiter les clients finaux (France et Europe) mais aussi animer un réseau de distributeurs professionnels.

Si mes compétences correspondent à votre projet d’entreprise, nous pouvons nous rencontrer et à partir de valeurs communes, échanger en vue d’une coopération future.



Mes compétences :

Animation de réseau

Export

International