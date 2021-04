Lionel BRIGEOT

Âgé de 58 ans, je suis entré dans le corps enseignant en janvier 2002 comme vacataire à Forbach après des expériences à la fois dans le transport, les loisirs et le tourisme et bien sûr l' animation. Professeur d' allemand et de vente durant une bonne décennie, j' ai pu associer à ce profil des périodes face à des publics adultes ( France, Allemagne avec la VHS, Luxembourg, Autriche) : Greta, cadre Express.... De nombreux cours à domicile ( Excellence et réussite, Acadomia).



La formation par alternance demeure l' un des ingrédients de mon parcours avec des apprenant en commerce ( NRC, MUC) des filières basées sur la relation client ou le management, des élèves en BTS plus récemment dans un CFA agricole. De la 6 ° au BTS en passant par des CAP comme des BAC pro, voici en quelques lignes ce qui résume une douzaine d' année au service de l' apprenant. Mon cursus antérieur aussi axé vers l' encadrement concilie mon faire savoir au savoir faire pour engendrer les méthodes et le contexte actuel dans un monde qui évolue sans cesse.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Relationnel

Communicatif