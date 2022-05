Lionel CHARLES

Créateur de la SARL Côté Ouest immobilier en 2004 et Cote Mer immobilier en 2011

J'ai ouvert 5 agences de 2004 à 2011.

Ces agences sont des franchises GUY HOQUET



CAEN PRAIRIE en 2004,

LION SUR MER en 2005,

CAEN CHÂTEAU en 2011



En association :

VILLENEUVE LEZ AVIGNON en 2010,

EZY SUR EURE en 2011



Ces 5 agences emploient une trentaine de collaborateurs

Elles représentent un volume de transactions annuelles de 29 millions d'euros

et de 1,8 millions de loyers encaisses en 2012

Pour un CA consolide de 1,8 millions d'euros HT

Septembre 2014 Cession des parts de COTE OUEST SAS

OCTOBRE 2014 CDD 1 an Directeur Transaction GH CAEN



Mes compétences :

Gestion de projet

Prise de parole en public et conduite de réun

Management d'équipe

Gestion financière et de partenariats