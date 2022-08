Lionel COCHERIE

Manager commercial > 20 ans dexpérience dans la distribution et GMS Maîtrisant les techniques de développement des ventes et lanimation de réseau de 70 à 110 points de vente : élaboration du plan commercial, structuration de loffre de produits, implantation du concept denseigne, déploiement des politiques commerciales et des actions marketing, création de team building, animation des points de vente et des Managers, pilotage des KPIs et du PnL Doté dun excellent leadership et dun talent pour fédérer et faire progresser les équipes, dynamique, organisé et tenace, je souhaite relever un nouveau challenge en prenant le pilotage commercial dun réseau intégré.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Hazard Analysis and Critical Control Point

Bookkeeping

Financial Analysis

Team Building

Bug Tracking System

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word