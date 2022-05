Lionel GERVAIT (LIONEL GERVAIT)

Mon Profil :

Expert de la relation client en B to B, j'ai régulièrement obtenu des résultats en milieux concurrentiels auprès d'une typologie de clientèle variée.

Organisation, audace et une capacité à personnaliser la relation client sont mes points forts.

Performant pour developper des produits et/ou services atypiques dans une structure à taille humaine.



Compétences :

Maîtrise de nombreuses techniques de vente, de prospection et de négociation

Expertise vente B to B

Excellente communication écrite et orale

Marketing digital

Formateur dans de la relation client, des techniques de vente et de l'encadrement d'équipes



Business Developer 2020 à ce jour

Groupe Open - Fillinges (74)

Lancement et développement d'un pôle de services aux entreprises (Hotel / Restaurant / Coworking)

Rôle multifonctions (vente, communication, formation)



Dirigeant 2017 à 2020

4x100 - Thonon les Bains (74)

Création agence de conseil et de formation spécialisée dans les comportements managériaux et les relations humaines - Cible : dirigeants, encadrants, commerciaux



Dirigeant 2012 à 2017

LG Medias - Thonon les Bains (74)

Creation Agence de communication print

Prospection et fidélisation clients (+ 300 clients)

Organisation évènementiel clients



Responsable centre de profit 2007 à 2012

COMAREG - Thonon Les bains (74)

Gestion centre de profits, (1,5 M€ / an)

Management et formation des équipes commerciales et support (10 pers)

Lancement de nouveaux produits

Organisation d'un salon de l'automobile



Commercial 2003 à 2007

COMAREG - Lyon (69)

Vente solutions communication print et web

Expertise secteur immobilier



Chargé d'affaires 2000 à 2002

DEFI - Paris (75)

Conception et vente de solutions de communication clé en mains, supports affichage grand format et enseignes hors norme



VRP exclusif 1995 à 2000

Editions de France Rhône Alpes

Lancement Guide Annuaire du Mariage sur 3 dpts

Création fichiers clients et fidélisation (+250 clients)

Organisation Salon du Mariage de Lyon