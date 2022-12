Lionel LAMBERT

-Industriel maîtrisant les techniques dédiées à la production sans gaspillage ainsi que celles à appliquer au pilotage des opérations en environnement ETO, CTO, STO pour l'ingéniérie & PTO MTO ATO DTO pour la production.

-Spécialiste du "bas de Bilan" maîtrisant les techniques d'optimisation et de réduction du BFR

-Expert de la mise en oeuvre et de l'exploitation des outils de pilotage des activités industrielles et commerciales (de l'ERP intégré au "visual management" comprenantl'intégration financière des flux logistiques)



Mes compétences :

Techniques de la Supply Chain

Gestion du BFR

Gestion de projets

Gestion des programmes ERP

Management d'équipe

MRP

Trésorerie

ERP

BFR

Lean IT

SAP