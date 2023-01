Lionel LAMIRAND

Fort de plus de 60 années d'expériences dans les domaines de la location, de la gestion locative, du syndic de copropriété, et de la transaction immobilière (Ancien et Neuf), la société DESCAMPIAUX-DUDICOURT nous permet aujourd'hui de pouvoir revendiquer une véritable notoriété dans le monde de l'immobilier Lillois.

Notre société, comprenant plus de 80 personnes, reste un des acteurs majeurs et incontournables de l'activité immobilière Lilloise.



Conseiller en Immobilier au sein du Pôle Investissement pour le compte de la société DESCAMPIAUX-DUDICOURT. Présent sur toute la Métropôle Lilloise, j’interviens dans la commercialisation d’immeubles neufs (défiscalisation en loi DUFLOT, loi Censi Bouvard, résidence principale…), ainsi que dans la prospection et la commercialisation d’immeubles de rapport.