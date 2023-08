Lionel LIONEL (TOUSSAINT)

LETTRE DE MOTIVATION GENERALE FAITE LE 25 JUILLET 2023

Paris, le 25 juillet 2023,

Ceci est une lettre de motivation expliquant le genre d'emploi que je recherche, mes

aspirations, mes objectifs, etc.

Je suis motivé, dynamique, volontaire.

J'ai travaillé en intérim, et dans la fonction publique et dans le privé.

Au départ ma formation a été comptable : CAP+BEP comptable obtenus ainsi que le

baccalauréat G2 comptable obtenu : J'ai donc fait de l'intérim dans les grosses boîtes

de Paris et les autres dans la comptabilité, dans la privé et dans la fonction publique

(comme secrétaire administratif comptable, documentaliste et bibliothécaire :

plusieurs postes différents, ainsi que gestion et création site internet, acheteur et

autres).

Dans le dernier ministère ou je travaillais au départ ministère défense (1998) puis

ministère « armées » jusqu'à fin 2021, sur une de mes fiches de poste est inscrit « s'est

illustré par la création d'un site internet (que j'ai géré) et après les gestionnaires de la

Direction Patrimoine Archives, ont déclaré officiellement que j'avais ré-ouvert (seul)

(et géré) l'ancienne bibliothèque des anciens combattants devenue Centre et

bibliothèque de la Mémoire des conflits modernes : J'y fait fait de la veille

documentaire virtuelle et réelle, la gestion de la bibliothèque, la gestion de l'accueil,

et l'ouverture-création de ce centre pour la 1ère fois, et l'animation du centre, la

création de plaquettes d'accueil, je suis relativement créatif, j'aime la découverte.

J'ai une carrière plurielle car j'aime apprendre, découvrir et suis curieux et motivé.

J'aime la communication, les échanges, le relationnel.

J'ai fait un bilan de compétences, où on m'a dit que je devrais être négociateur

relationnel.

J'ai également passé le concours de secrétaire administratif « externe », catégorie B,

cadre fonction publique, toutes administrations d'état, que j'ai obtenu en 2000,

De même, j'ai fait il y a longtemps les cours d'art dramatique François Florent : 2 ans,

puis de nombreux cours de quartiers ou autres de théâtre, improvisation, « tournoi

improvisation », au total environ 5 ans.

J'ai l'esprit d'équipe, je souhaite participer au développement d'une entrepris à tous les

niveaux...

J'ai fait le test « conseiller numérique » sur https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

j'ai eu 86% de bonnes réponses, ils m'ont dit que c'était bon, je recherche un poste de

conseiller numérique pour aider les gens qui sont un peu perdus avec le numérique,

car depuis longtemps je m'intéresse aux nouvelles technologies et aux gens.

Je recherche du travail plutôt en Occitanie, plutôt le Languedoc-Roussillon aussi, car

ma famille y est et ma mère vit à Perpignan, et Narbonne aussi, Montpellier, Toulouse

et la région, sinon en Île de France aussi.

Personnellement je m'intéresse à la communication, aux nouvelles technologies, à la

science, à la productivité et à l'Avenir en général.

Je suis quelqu'un de positif et d'optimiste, mais concret et réel, et dynamique.

Sinon comme j'ai des idées et de l'imagination, les gens me disent que je devrais

écrire de par le fait, donc, que j'aime la communication, et de même les échanges.

Je m'intéresse de même à l'animation et à la Vie.

Lionel Toussaint

Téléphone Portable: 07 69 37 41 80.