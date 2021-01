Lionel LORGNIER

Je développe des cursus de formation en Ressources Humaines ainsi qu'une activité de coach professionnel appuyée par une certification RNCP1



Fort d’une expérience en management en Grande Distribution (secteur caisses), je me suis repositionné sur les Ressources Humaines.

Recrutement, Développement des compétences, diversité, proximité terrain sont une partie de la palette de ma réussite.

Je suis passé des caisses enregistreuses et de la fidélisation clients au Génie électrique, mécanique, climatique à la fidélisation et l’évolution des forces de l’entreprise.

Il est vrai que l'appel de l'International fut très tentant, mais il m'importait de stabiliser mon épouse et notre fille sur Bordeaux.



Pour me « libérer », le sport est un excellent défouloir et, si le temps manque pour le cyclisme ou la course de fond de compétition, le bassin d'Arcachon s’avère un excellent site de plongée sous marine, ou je me détends régulièrement.





Anglais, Serbo-croate, assez aisément, un peu de russe également



Mes compétences :

Gestion de projet

Fidélisation client

Relation presse et publique

Gestion des compétences

Recrutement

Coaching professionnel

Synergie