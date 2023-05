Lionel MAUREL

Mettre en oeuvre et réalisation, dans mon secteur géographique et dans mon domaine (type de marché, de produit, de clientèle), la politique commerciale définie par la direction.

Responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les différentes unités (réseaux commerciaux, agences...).

Anime, organise, coordonne, gère et contrôle l'activité et le suivi de la force de vente afin d'optimiser les résultats.

Répartir et gèrer les budgets (structure, promotion).

Analyser les résultats et prendre les mesures correctives nécessaires.

Négociations et achats fournisseurs