Lionel PÉNUCHOT

Actuellement architecte solutions au sein du Centre d'Excellence des appliances Microsoft. Je réalise la définition d'architectures d'entrepôts de données et la mise en œuvre de Preuves de Concept (POC) basées sur la solution de base de données massivement parallèle de Microsoft SQL Server Analytics Platform System (APS).

Je participe également à la formation des partenaires sur cette technologie.



Auparavant, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur conseil auprès des grands comptes, les aidant à optimiser et piloter leurs plateformes SQL Server.

Je suis accrédité pour délivrer les audits d'évaluation du risque des plateformes SQL Server.

J'ai mis en place et dirigé un groupe de travail entre mon équipe et le groupe produit SQL Server.

J'avais la responsabilité du transfert de l'expertise sur SQL Azure auprès de mes collègues européens.



J'ai travaillé plus de 20 ans sur les SGBD suivants:

Ingres

Oracle

Sybase

Microsoft SQL Server





Mes compétences :

Cloud

Conseil

Datawarehouse

dba

DBA SQL Server

Microsoft Azure

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

SQL Azure