Lionel PERRIN

Je propose mes services en assistance à Maîtrise d'Oeuvre dans les choix des méthodes de travail, de la formation du personnel et élaboration de projet complexe (réalisation de profil en travers : Tunnel, Cadre EP, Digue etc..)

Je propose aussi mes services en tant que Projeteur, métreur.

Je réalise vos maquette 3d pour répondre a des appels d'offres.



Compétence logicielles :

AutoCAD > 2015 - 15 années d'expérience

Civil 3D et Infraworks 360

Covadis et Autopiste > V14 - 12 années d'expérience

Mensura > 7 - 1 année d'expérience

Cloudworks et Cyclone - 1 année d'expérience

Terravision (Géomédia) / Sketchup PRO / Lumion,pour la maquette numérique 3D en infrastructure

Pack Office



Mes compétences :

Génie Civil

BTP

Autocad

Ingéniérie

Informatique

Travaux publics

Bâtiment

Gestion de projet

Autopiste

Covadis

Hydraulique urbaine