Lionel POINT

Ingénieur Agro-alimentaire actuellement Directeur Achat et Supply Chain avec une expérience résolument orientée vers la gestion des flux des produits frais : de l’achat de la matière première à la livraison du client.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Fermiers Landais SA Abattoir de Volailles Label à St Sever (40).



2013 à Aujourd'hui : Directeur Général Les Fermiers Landais

400 collaborateurs

20 500 Tonnes pour 110 Millions de CA.



2010-2013 : Directeur Supply Chain Les Fermiers du Sud-Ouest

2004 - 2010 : Responsable Logistique et Achats



- Gestion du transport produit fini en Ultra-frais et surgelé. Audits, négociation des tarifs, des plans de transport et suivi du budget de 6 000 k€.

- Responsable des achats des Matières Premières Consommables (cartons, barquettes, films, linge d’usine, …) Référencements, Négociations, Optimisation des coûts – Budget : 2 000 k€ -

- Responsable hiérarchique des ateliers de découpe, conditionnement et expédition (150 opérateurs). Management de 3 chefs d’équipe (statut Agent de Maîtrise) et 12 chefs de ligne.

- Participation aux dossiers d’investissements 1400 k€ en 2009. (décision, budget, planning, mise en place).



2001-2004 : Directeur Adjoint et Responsable Production

Sovol (Groupe Gastronome), Abattoir de volailles Label à Pontonx (40).

- Gestion de la plate-forme logistique Sud-Ouest du groupe.

- Gestion des stocks en cours et la différenciation produit, traçabilité, FIFO, …

- Gestion du personnel (formation, rotation des postes clés, polyvalence, gestion des heures et des congés.

- Ordonnancement quotidien de l’abattage du vif en fonction des prévisions de ventes hebdomadaires.

- Planification des mises en places des volailles vivantes (sur 20 semaines) en corrélations avec les opérations commerciales et promotionnelles.

- Mobilisation des moyens humains, organisationnels et techniques afin de satisfaire les commandes en terme de qualité, de quantité, de respect de cahier des charges, de délai et de productivité.



1998-2001 : Responsable Production et Qualité

Le Temps des Cerises Torréfaction et conditionnement de café à Agen (47)

- Démarrage d’usine, mise en place du process, essais et qualification du matériel.

- Gestion de production : commandes de cafés verts, mise en production, gestion du personnel, gestion du stock et des commandes.



FORMATION



2009 : Mieux Acheter ses Prestations de Transport Routier

Lamy Formation Paris 3 Jours.



2008 : Techniques de Négociation

Commundi Paris 2 jours.



1998 : diplôme d’INGENIEUR ISTAB (Bordeaux)

Institut des Sciences et Techniques des Aliments de Bordeaux



1995 : DUT de Biologie Appliquée (Périgueux)



COMPETENCES SPÉCIFIQUES



Goût de l’analyse, organisation, esprit d’initiative et sens du contact.

Curiosité, capacité d’écoute, propension au dialogue et aptitude à gérer le stress.



Mes compétences :

achat

logistique

transport

supply chain

ingénieur