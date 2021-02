Lionel POURCHIER

Après un cursus d’ingénieur en Génie Industriel j'ai évolué dans le secteur du nucléaire sur des fonctions d'ingénieur d'affaires et de chef de projet. J'ai développé des compétences dans le suivi d'affaires à la fois technique et financier, le management de personnel et le relationnel client sur des projets de maintenance, d'exploitation et de démantèlement d'installations nucléaires.



Mes compétences :

Assainissement

Démantèlement

Facility management

Ingénieur d'Affaires

Logistique

Logistique nucléaire

Maintenance

Management

Nucléaire

Production

Radioprotection