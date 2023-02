Lionel ROTURIER

Intervention sur PC en hard et software. Mise à jour de logiciels et de matériels.

Bonne maîtrise de Windows, des outils et suites bureautiques (MS Office, LibreOffice, Mozilla Thunderbird, Firefox). Masterisation de postes.

Soutien technique téléphonique.

Assemblage de PC, partitionnement de disque dur. Installation de systèmes d’exploitation, de périphériques et de logiciels.

Configuration personnalisée (de Win98 à Windows 10) de l’environnement bureau, des partages, sécurité fichiers et GPO.

Mise en place d’AD et notions sous Windows 2K/2K3 Server.

Installation Linux Mandriva/Ubuntu.

Prise en main de poste pour maintenance à distance.

Mise en place de solution de sauvegarde(FTP, VPN)

Migrations de messageries et de domaines sur postes utilisateurs.

Maintenance physique sur réseau type bus (coaxial) type étoile (Ethernet) recherche de ruptures, réalisation de câbles sur mesure BNC, RJ45 et RS232.

Gestion des attributions de connexions en baie de brassage (hub & téléphone)

Prise en main et configuration de routeurs (CISCO 2600 Series).

Formateur LibreOffice.



Mes compétences :

Bureautique

Hardware

Informatique

Informatique bureautique

installation

Maintenance

Maintenance & Support

Messagerie

Support

Support informatique