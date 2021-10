Lionel SCHOETTEL (LIONEL SCHOETTEL)

Evoluant dans la qualité en milieu industriel depuis plus de 20 ans, j'ai appris à être autonome, tenace, organisé, à faire preuve de rigueur.

Jai également pu mettre à profit mon adaptabilité et mon sens du relationnel dans mes missions suivantes:



QUALITE/ AMELIORATION

Animer les QRQC, les réunions de Go/ No Go avec les services transverses

Animer des réunions hebdomadaires qualité pour co-créer des plans d'actions et les mettre en place

Proposer des actions correctives et préventives en cas de problèmes et de non-conformités

Suivre les actions liées aux non-conformités

Réaliser des dossiers 1er article : historique de la pièce, fabrication, contrôle

Saisir et suivre les indicateurs, présenter les rapports au responsable hiérarchique

Développer des stratégies d'amélioration

Mettre en place de l'amélioration continue

Réaliser des plans 8D, AMDEC et définir des plans de surveillance

Suivre et gérer les non-conformités

Sécuriser les stocks en termes de conformité



COMPETENCES TECHNIQUES

Connaitre et utiliser les outils Excel (TCD- Macros simples), Word, PowerPoint

Vérifier que les non-conformités ont été traitées et suivies

Créer des programmes de contrôles sur les machines 3D

Valider les premières pièces de fabrication à laide d'outils de contrôle traditionnels (pied à coulisse, micromètre, colonne de mesure, ) et machines tri-dimensionnelles (Zeiss, Mitutoyo, Hexagon Metrology)

S'assurer de la conformité des véhicules aux différents stades de la production et valider ces derniers après les essais dans le respect de la qualité

Régler les paramètres et affiner les réglages de la ligne de fabrication en fonction des contrôles

Formations théoriques : collage peinture sertissage électrique serrage au couple Cotation GPS



AUDIT

Être référent auditeur et réaliser des audits en interne ISO 9001 / EN 9100 ainsi que des audits auprès des fournisseurs

Réaliser les audits de postes et veiller à la conformité des habilitations

Être le garant des règles HSE



MANAGEMENT

Encadrer et manager une équipe de contrôleurs : distribution des tâches et contrôle du travail, prise de décisions vis-à-vis des non-conformités

Gérer les plannings, les temps de travail, les congés, les entretiens individuels dévaluations, les primes et augmentations, les formations, les conflits

Recruter des techniciens qualité



RELATION CLIENT/FOURNISSEUR/ INTERSERVICES

Référent qualité sur site et interface avec l'autre site

Référent qualité avec le client SAFRAN : suivre les non-conformités, participer aux réunions

Participer aux réunions quotidiennes au planning de production

Signer les commandes d'achats pour le service production de l'entreprise et déclarer/signer la conformité des produits livrés