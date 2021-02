Lionel SYNAKOWSKI

Rolex - Consultant SAP APO DP et SNP Informatique | Genève

PPG Industries - SAP APO DP, SNP 5.00 et ECC 6.00: Montée de version, Roll-Out, Support, Implémentation. (Anglais) Rueil-Malmaison

SERGE FERRARI - SAP ECC 6.00: Evolutions et extensions fonctionnelles

JTI - SAP APO 7.01 et ECC 5.00: Implémentation, Support. (Anglais)

Firmenich - APO SNP et PPDS 4.10, ECC 5.00 : Roll-Out Neuilly-sur-Seine

TEFAL - APO PPDS 5.00 et R/3 version 4.6 : Implémentation Rumilly

BACARDI Suisse - SAP APO SNP PPDS 5.0 & R/3 PP 4.70 : Upgrade et extensions fonctionnelles (projet anglophone)

OWENS ILLINOIS Suisse - APO 3.0A puis SCM 4.10 et R/3 MM PP 4.6C puis 5.0 : SAP Support

NESTLE France - SAP APO CIF 3.1 : Roll Out Marne La Vallée Cedex 2

NESTLE Suisse - SAP APO DP et SNP 3.1: Montée de version en version 4.1 Marne La Vallée Cedex 2

LVMH : Champagne Veuve Clicquot - SAP APO DP et SNP 3.0A : SAP APO Support et Roll-Out